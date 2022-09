Sparatoria durante una festa in un bar: ucciso un ragazzo di 23 anni Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a colpi di pistola in un bar a Turbigo, in un comune di provincia di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a colpi di pistola durante una festa in un bar avvenuta a Turbigo, comune in provincia di Milano. A finire in manette è un uomo di 34 anni. Un altro uomo di 30 anni è rimasto ferito. Sembrerebbe che all'origine dell'omicidio, ci sia stato un litigio esploso per futili motivi.

La sparatoria durante una festa in un bar

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano. In base alle prime ricostruzioni, i fatti sono accaduti alle 23.30. L'omicidio sarebbe avvenuto in via Allea Comunale. per il momento non è chiaro se i tre uomini si conoscessero già. In base ai primi elementi diffusi, sembrerebbe che il 34enne non stesse mirando al 23enne.

Il 23enne colpito alla carotide

Sembrerebbe infatti che l'uomo avesse esploso il colpo in direzione del 30enne che ha poi ferito a un polpaccio. I presenti avrebbero quindi accerchiato l'aggressore che avrebbe continuato a sparare. Un proiettile avrebbe colpito alla carotide il 23enne. I presenti hanno chiamato subito gli operatori sanitari del 118: i medici e i paramedici lo hanno portato in codice rosso all'ospedale di Legnano.

L'aggressore picchiato dopo aver sparato al ragazzo

Per lui però non c'è stato nulla da fare: è morto poche ore dopo. Il trentenne invece è stato portato in codice giallo all'ospedale di Busto Arsizio. Mentre i carabinieri arrivavano sul luogo, i partecipanti alla festa hanno iniziato a picchiare il 34enne. I militari li hanno bloccati e portato in caserma l'aggressore. Dagli accertamenti è poi emerso che l'uomo usata fosse una pistola calibro 6,35 che era stata smarrita nel 2017 in provincia di Como.