Vendesi marito, alla modica cifra di 18 euro. E' accaduto ad Amburgo – in Germania – il giorno di Natale, quando una donna di 40 anni letteralmente esasperata ha deciso di mettere in vendita il marito a una cifra che, benché fosse irrisoria, è stata anche definita "trattabile": “L’annuncio è andato molto bene, ho avuto un riscontro molto positivo”, ha raccontato la donna divertita al Berliner Morgenpost, uno dei giornali tedeschi che hanno raccontato il curioso e simpaticissimo episodio.

"A un certo punto ne ho avuto abbastanza", ha spiegato sorridendo la quarantenne al giornale tedesco, riferendosi al marito, uomo con il quale si è sposata solo sette anni fa. “Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio marito. Il reso non è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail”, ha pubblicato nell’annuncio messo online proprio il giorno di Natale. Il titolo del post parla da sé: “Marito, usato”. E si legge ancora: “Il ritiro è possibile anche oggi, così lo puoi provare subito domani, a Santo Stefano”, specificando poi il prezzo: 18 euro negoziabili. L’annuncio è stato poi cancellato il giorno dopo.