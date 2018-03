Neanche il tempo di dire addio all’ultima perturbazione, la seconda del mese, che ha portato altra neve al Nord, che nel corso della giornata odierna assisteremo ad un nuovo graduale peggioramento per l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.3 di marzo) che raggiungerà le nostre regioni occidentali per poi spostarsi al Centrosud e parte del Nordest entro domani (lunedì).

Previsioni meteo per domenica – Dopo giorni di pioggia, freddo e neve, oggi ci sarà una tregua al Nord con schiarite sulle Alpi e nebbie o strati nuvolosi bassi in pianura. Nuovo peggioramento al Centrosud, a partire dalla Sardegna, con piogge che, nel pomeriggio, si sposteranno sulle regioni tirreniche per poi raggiungere gran parte del Centrosud in serata. Non è esclusa qualche precipitazione anche in Liguria. Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, senza grandi variazioni altrove con punte ancora vicine ai 20 gradi all’estremo Sud. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione sui settori Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-4 delle Marche per rischio idraulico. Un'allerta gialla invece riguarda i restanti settori delle Marche ma anche Abruzzo, Umbria e settori di Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro), Toscana (Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze), Emilia Romagna (Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali) e Veneto (limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL).

Previsioni meteo per lunedì – Giornata nuvolosa o molto nuvolosa su tutto lo Stivale. Precipitazioni sparse su alto Adriatico, Centrosud e Isole eccetto in Toscana, con neve oltre mille metri sull’Appennino centrale. Non mancherà la neve sulle Alpi occidentali oltre 700 metri. In serata le piogge si sposteranno anche si Nordovest e in Toscana, temporanea tregua sul medio-basso Adriatico. Temperature minime in rialzo al Centronord; valori pomeridiani in calo al Centrosud e in Sicilia. Ventoso su gran parte del Centrosud e mari settentrionali.