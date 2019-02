Il maltempo continua a flagellare l'Italia. Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, è atteso, secondo le ultime previsioni, soprattutto sulle regioni meridionali affacciate sullo Jonio il passaggio di un ciclone con piogge torrenziali e forti venti, al punto che la Protezione civile ha dichiarato allerta rossa per la giornata di domani, martedì 5 febbraio, su alcuni territori. Pertanto, sono molte le amministrazioni comunali che hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. La situazione più difficile è in Calabria, dove molti comuni, tra cui Catanzaro, hanno subito annunciato la sospensione delle attività didattiche negli istituti di tutti gli ordini e gradi. "Considerato il livello massimo di criticità – ha scritto su Facebook il sindaco Sergio Abramo -, il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Si ribadisce, pertanto, la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario".

Scuole chiuse domani, martedì 5 febbraio, anche a Montepaone, Soverato, Sersale, Chiaravalle, Girifalco, San Sostene, Davoli, Gasperina, Torre di Ruggiero e Cardinale. La stessa decisione è stata presa dal comune di Crotone, così come annunciato dal primo cittadino Ugo Pugliese, "a seguito dell'allerta meteo, livello rosso, emanata dalla Protezione Civile Regionale". Attenzione anche in Sicilia, ed in particolare in provincia di Messina, dove è prevista pioggia intensa e venti forti di burrasca: le lezioni sono sospese con certezza a Giardini Naxos, Mongiuffi, Francavilla di Sicilia, a Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, S. Teresa di Riva, Savoca, Nizza, Letojanni, S. Alessio Siculo, Furci, Mongiuffi, Pagliara, Alì Terme e Roccalumera, dove è stata diramata allerta arancione e dove la Protezione civile ha invitato "tutti i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario, a stare lontani dai corsi d'acqua e ad usare massima prudenza". L'elenco è in aggiornamento e potrebbe aumentare nelle prossime ore.