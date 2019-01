Una settimana fa aveva visto la compagna morire sotto i suoi occhi in quel drammatico incidente alle porte di Londra. Ora Charlie Bianco-Ashley, 25enne, è costretto a dire addio anche al suo bambino Luciano Newman, di appena 8 mesi. L’uomo era riuscito a spingere via giusto in tempo la carrozzina dove si trovava il piccolo, mentre la famiglia passeggiava in strada domenica sera, a Penge, a sud della capitale inglese, dopo aver visto quell’auto piombargli addosso . Nicole, 23enne, era morta sul colpo, mentre il suo bambino era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Le sue ferite si sono rivelate troppo gravi e dopo una settimana in agonia, il suo piccolo cuore ha smesso di battere.

Nicole e Charlie stavano insieme “praticamente da sempre”, ha detto Gabriella, madre del 25enne e nonna di Luciano. “Erano fatti l’uno per l’altra” ha aggiunto. Un testimone che era sul luogo dell’incidente al momento del dramma ha detto: "Le sue ultime parole sono state urla ‘dov'è il mio bambino? Dov'è il mio bambino?’ Erano appena arrivati i servizi di emergenza. Sapevo che era improbabile che sopravvivesse” ha detto l’uomo. Un altro testimone dell'incidente ha descritto la scena in un video su Facebook: “Ragazzi che tristezza questo inizio 2019. Stavo pensando alle mie cose quando mi sono imbattuto in un incidente davvero orribile. Un'auto ha colpito una giovane madre mentre cercava di attraversare la strada”. Gli agenti hanno poi spiegato che il conducente dell’auto, 51 anni, si è subito fermato sulla scena ed è stato poi portato in ospedale per precauzione. Pare che con lui auto con lui ci fosse un bambino “di circa 5 anni”, come affermato dai testimoni.