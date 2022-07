Elezioni politiche 2022, ultime notizie: D’Incà e Crippa lasciano M5s, Calenda valuta alleanza con Pd, Speranza: “Sbagliato dividerci”

"Sono vicino a Grillo da tempo, ho condiviso con lui ogni passo, soprattutto dallo scorso anno al momento dell'avvento di Conte come capo politico e alla riscrittura delle regole e dello Statuto del partito, tanto sofferto e dibattuto. Non mi sento tradito, semplicemente non comprendo più la strategia e le logiche che guidano certe azioni", lo ha detto Davide Crippa, ex capogruppo M5S a Montecitorio, parlando al Corriere della Sera e sottolineando che il più grande errore della gestione Conte è stato "disfare il progetto del campo largo riformista e progressista e la consegna della testa di Draghi alla destra".

"Sulla regola dei due mandati mi sento solo di dire che meriterebbe una riflessione rispetto alla necessità di qualsiasi formazione politica di dover formare una classe dirigente in grado di promuovere le istanze in modo efficace e di attuare un programma politico sapendo muovere i passi giusti, in un ambiente estremamente complicato di regole e molteplici equilibri, per non disperdere la forza che viene dal consenso degli elettori", aggiunge.

In merito ai suoi progetti per il futuro dice che "con il Pd, per ovvie ragioni, c'è sempre stato un dialogo costante, anche in quel famoso mercoledì al Senato in cui insieme abbiamo tentato fino all'ultimo istante di convincere Conte a non realizzare un assist pericolosissimo alla destra che non vedeva l'ora di approfittare di un momento di debolezza del governo a fini puramente elettorali". Mentre afferma di non voler correre con Di Maio: "Luigi è stato un collega con cui ho condiviso un percorso importante, sono anche stato sottosegretario con delega all'energia quando era ministro dello Sviluppo economico. Ha fatto un lavoro importante per il M5S ma non ho reputato giusto seguirlo nella scissione".