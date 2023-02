Terremoto Turchia-Siria, oltre 4.800 morti: si scava tra le macerie, anche un italiano disperso, news e video

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato il leader turco Recep Tayyip Erdogan per esprimergli le condoglianze sue e del popolo americano per il devastante sisma che ha colpito il paese. Biden – ha reso noto la Casa Bianca in una dichiarazione – ha sottolineato "la disponibilità degli Stati Uniti a fornire tutta l'assistenza necessaria" all'alleato Nato. L'amministrazione americana – ha annunciato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby – sta inviando due squadre di ricerca e soccorso di 79 persone per sostenere le operazioni delle squadre di soccorso turche.