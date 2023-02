Terremoto Turchia Siria, catastrofe da oltre 21mila morti: gli Stati Uniti sospendono le sanzioni a Damasco

Le notizie del 10 febbraio sul violento terremoto tra la Turchia e la Siria: il bilancio supera le 21mila vittime tra i due Paesi.

Il numero degli sfollati è incalcolabile. L'ultimo conteggio registra 17.674 morti in Turchia e 3.377 in Siria, portando il totale delle vittime confermate a 21.051. Nella serata di ieri un bimbo di 10 anni è stato estratto vivo dalle macerie a 90 ore dal crollo della casa, ma per soccorrerlo è stato necessario amputargli un braccio.

Nel frattempo gli Stati Uniti hanno rilasciato una licenza globale per i soccorsi legati al terremoto in Siria. "Le sanzioni statunitensi in Siria non ostacoleranno gli sforzi per salvare la vita ai cittadini siriani", ha dichiarato in una nota il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo. "Mentre i programmi di sanzioni statunitensi contengono già solide esenzioni per gli aiuti umanitari, oggi il Tesoro sta rilasciando una licenza generale per autorizzare ulteriori sforzi di soccorso". La licenza ha una durata di sei mesi e permetterà di aggirare molti dei vincoli causati dalle sanzioni.

