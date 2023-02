“Siamo stati aiutati, ora tocca a noi aiutare”. Kiev invia in Turchia 88 soccorritori ucraini Il team inviato da Kiev comprende specialisti nelle operazioni di ricerca e soccorso, medici, conduttori di cani e vigili del fuoco. “C’è una guerra nel nostro Paese, ma comprendiamo che dobbiamo dare il nostro aiuto, e questo aiuto è reciproco”.

A cura di Davide Falcioni

Nell'ultimo anno hanno acquisito loro malgrado fin troppa familiarità con le operazioni di soccorso, in particolare con quelle per cercare ed estrarre persone dalle macerie delle case crollate: per questo ieri 88 uomini dei servizi d'emergenza ucraini hanno raggiunto il sud-est della Turchia e nei prossimi giorni daranno il loro contributo al salvataggio dei superstiti del terremoto che ha ucciso più di 21 mila persone. Il team inviato da Kiev comprende specialisti nelle operazioni di ricerca e soccorso, medici, conduttori di cani e vigili del fuoco.

"C'è una guerra nel nostro Paese, ma comprendiamo che dobbiamo dare il nostro aiuto, e questo aiuto è reciproco", ha detto Oleksandr Khorunzhyi, portavoce del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Il team ucraino ha costruito tende vicino alla città turca di Antakya, nei pressi del confine siriano, per fornire un riparo di emergenza e installare generatori per gli sfollati.

I soccorritori inviati da Kiev lavoreranno fianco a fianco con i colleghi provenienti dalla Turchia e da tutto il mondo, compresa la Russia che ha invaso l'Ucraina un anno fa, distruggendo le città dell'est e del sud del Paese: "Lavoreremo e ci allontaneremo il più possibile dai soccorritori russi. Il centro di coordinamento ci ha informato che le squadre di soccorso russe si trovano in un luogo lontano e non potremo incontrarci", ha dichiarato al riguardo Khorunzhyi.

Gran parte delle competenze dei soccorritori ucraini sono state acquisite a partire dal 24 febbraio 2022, giorno in cui ha avuto inizio l'invasione del loro Paese da parte della Russia: nel corso dell'ultimo anno Mosca ha ordinato il bombardamento di numerose città ucraine, ed è in quel contesto che si sono formati i soccorritori inviati da Kiev nel sud della Turchia.