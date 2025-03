Terremoto Myanmar, news in diretta: più di 1000 morti e 2000 feriti, si scava tra le macerie degli edifici crollati

Nei video che girano in rete del terremoto in Myanmar molti riguardano anche la Thailandia, dove la forte scossa ha provocato danni e anche vittime. Le piscine sopra i tetti dei grattacieli di Bangkok si sono trasformate in cascate – in alcuni filmati si vede l'acqua cadere dopo la scossa e travolgere la gente in strada – in un altro filmato si vede come alcune persone che si stavano rilassando in una piscina proprio durante il terremoto riescono a uscire dall'acqua e salvarsi appena in tempo.