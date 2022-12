Manovra governo Meloni, oggi la discussione generale al Senato con il voto di fiducia che slitta al 29 dicembre: tutte le misure e le novità

La manovra economica del governo Meloni sarà approvata, con ogni probabilità, giovedì 29 dicembre. Per domani, infatti, è atteso il voto finale con la fiducia chiesta dal governo sul testo blindato arrivato dalla Camera dei deputati. L'obiettivo del Parlamento è licenziare il testo entro e non oltre il 31 dicembre, per evitare l'esercizio provvisorio. Prima la maggioranza ha provato a chiudere la discussione già nella sera di oggi, poi – dopo la protesta delle opposizioni – i tempi per l'approvazione sono slittati a domani.