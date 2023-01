Maltempo e neve oggi in Italia, ultime news: emergenza nelle Marche, allerta meteo in 9 regioni e scuole chiuse

Neve e maltempo da Nord a Sud Italia, gli aggiornamenti in tempo reale sulle previsioni meteo: allerta in 9 regioni e temperature in picchiata. La sciabolata artica di Attila ha provocato disagi per maltempo e gelo in tutta la penisola.

Neve a Bologna, emergenza nelle Marche dove preoccupa la piena del fiume Misa. In Toscana nevicate anche in autostrada. Famiglie isolate a Rimini, turisti bloccati a Campitelllo Matese (Campobasso). Piogga e gelo in Calabria, SS18 chiusa per frana; scuole chiuse in diverse regioni. A Trieste torna la bora.

