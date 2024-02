Maltempo oggi 29 febbraio, allerta meteo rossa in Veneto: ancora maltempo, rischio allagamenti e fiumi esondati, ultime news in diretta

Non si arresta il maltempo in Italia. La perturbazione oggi si sposta verso il Sud Italia, ma la situazione resta d'allerta soprattutto in Veneto dove è stata confermata l'allerta rossa da parte della Protezione Civile anche per oggi giovedì 29 febbraio, per rischio idraulico. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto, allerta gialla in 15 regioni. Il tempo subirà invece un importante peggioramento sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna orientale e dalla Sicilia verso la Calabria.

Anche a Vicenza, la città dove il maltempo ieri ha fatto più danni, l'attenzione resta alta. Osservati speciali in particolare i fiumi della provincia, dove i livelli idrometrici si sono alzati di continuo.

"Sono state ore di grande apprensione e il pensiero è andato a quattordici anni fa. Tutti hanno dormito molto poco, non solo coloro che hanno lavorato per affrontare l’emergenza o per limitare i danni. È chiaro che il cambiamento climatico, che si traduce anche in un tipo di precipitazioni diverso, sta mettendo a dura prova il territorio". Così Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza.

La città si è salvata, spiega Possamai a Il Corriere della Sera, grazie alle "opere di difesa idrogeologica, i bacini di laminazione per intenderci. Quello sul torrente Orolo e quello sul fiume Bacchiglione che, aperti nella notte di martedì, hanno impedito a un milione e 600 mila metri cubi d’acqua di travolgere la città". E ancora: "Negli anni li abbiamo visti tante, troppe volte a Vicenza e in Veneto gli effetti delle lottizzazioni spinte. L’evidenza ci porta ad affermare che lo sviluppo orizzontale dei centri urbani è finito. Ora la priorità è lavorare sulla rigenerazione degli spazi e delle costruzioni già esistenti e sotto questo punto di vista in città c’è molto da fare".