Allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico domani venerdì 1 marzo: le regioni coinvolte Allerta meteo per maltempo domani venerdì 1 marzo in 13 regioni. La Protezione civile ha valutato una allerta rossa per alcune zone del Veneto, una allerta arancione per diverse aree dell'Emilia Romagna e dello stesso Veneto e una allerta gialla in tredici regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a imperversare in Italia da nord a sud con piogge e temporali che hanno fatto scattare una nuova allerta meteo per domani venerdì 1 marzo in 13 regioni. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani una allerta rossa per alcune zone del Veneto, una allerta arancione per diverse aree dell'Emilia Romagna e dello stesso Veneto e una allerta gialla in tredici regioni. Il maltempo dovrebbe dare una tregua dopo il weekend.

Allerta meteo rossa in Veneto domani per rischio idraulico

Le precipitazioni, insistendo su un territorio già colpito da allagamenti e frane, ha fatto innalzare il livello di allerta per rischio idraulico in alcune zone del Veneto. Nel dettaglio è allerta massima per elevata criticità per rischio idraulico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha comunicato che tra il pomeriggio/sera di oggi e la sera di domani è prevista una fase di tempo moderatamente perturbato con precipitazioni diffuse a tratti moderate, quantitativi complessivi da scarsi a contenuti con massimi sulle zone prealpine/pedemontane. La zona a rischio è quella della bassa padovana, dove la rete secondaria è in sofferenza a causa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi. Per la stessa zona è allerta arancione anche per rischio idrogeologico.

Allerta arancione per maltempo in Emilia-Romagna: le zone a rischio

Per la giornata di domani è allerta arancione per rischio idraulico anche su diversi settori dell'Emilia Romagna. In particolare Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese. Sui restanti settori della regione è allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Domani allerta gialla in 13 regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani, venerdì 1 marzo, indica inoltre allerta gialla su 13 regioni per rischio idrogeologico e temporali. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio

Previsioni meteo venerdì 1 marzo

Le previsioni meteo di domani 1 marzo indicano piogge diffuse al nord e al centro con nevicate sulla catena alpina e prealpina e temporali sul Lazio meridionale, Marche ed Abruzzo. Molte nubi anche al sud, in particolare su Molise, Campania, nord Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia con deboli piogge sparse, più diffuse e frequenti su settori molisano e campano, anche con possibili fenomeni temporaleschi su quest'ultima regione.