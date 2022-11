Legge di bilancio, oggi il Consiglio dei ministri: cambiano reddito di cittadinanza e pensioni

Il Consiglio dei ministri si riunirà solo nel pomeriggio, e fino ad allora il testo della legge di bilancio non può essere certo, ma si parla di un taglio del cuneo fiscale di due punti per i redditi inferiori a 35mila euro (come già fatto dal governo Draghi) e di un altro punto per chi ha un reddito fino a 20mila euro. Per quanto riguarda la flat tax, la soglia per le partite Iva che possono accedervi potrebbe passare da 65mila a 85mila euro, mentre sembra più complicato – perché troppo costoso – inserire per i lavoratori dipendenti una flat tax incrementale (cioè sull'eventuale aumento di reddito rispetto agli anni precedenti).