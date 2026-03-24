Iran, la guerra in diretta: Trump annuncia accordo in 15 punti ma Teheran smentisce e lancia nuova ondata di missili contro Israele

"Sono profondamente preoccupato per il conflitto. L'Iran deve cessare immediatamente le sue minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo stretto al traffico commerciale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo la firma dell'accordo commerciale con l'Australia. "I recenti attacchi da parte dell'Iran contro navi commerciali disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, comprese installazioni petrolifere e del gas, e la chiusura de facto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane sono inaccettabili e devono essere condannati. – ha aggiunto – Voglio anche sottolineare che la liberta' di navigazione e' un principio fondamentale del diritto internazionale".