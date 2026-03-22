Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre in 48 ore, colpiremo le centrali”, Teheran: “Stretto chiuso solo ai nemici”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 22 marzo 2026 in tempo reale. La minaccia di Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran risponde: "Distruggeremo le infrastrutture energetiche USA" e ribadisce: "Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici". Media Israele: "Una vittima in un attacco vicino al confine col Libano e 175 feriti negli attacchi a Dimona e Arad". Infine, il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato sempre secondo la stampa locale che i missili iraniani hanno una "gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta".

Per approfondire: