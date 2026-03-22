Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre in 48 ore, colpiremo le centrali”, Teheran: “Stretto chiuso solo ai nemici”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 22 marzo 2026 in tempo reale. La minaccia di Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran risponde: "Distruggeremo le infrastrutture energetiche USA" e ribadisce: "Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici". Media Israele: "Una vittima in un attacco vicino al confine col Libano e 175 feriti negli attacchi a Dimona e Arad". Infine, il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato sempre secondo la stampa locale che i missili iraniani hanno una "gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta".
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Teheran: "Attaccheremo siti energetici Usa se colpiscono i nostri"
Le forze armate iraniane hanno annunciato che, se gli americani colpiranno le infrastrutture energetiche e di approvvigionamento di carburante della Repubblica islamica, "tutte le infrastrutture energetiche appartenenti agli Stati Uniti nella regione saranno attaccate". Così le forze armate di Teheran hanno risposto all'ultimatum del presidente statunitense Donald Trump sullo Stretto di Hormuz.
Seconda ondata missili su Israele, razzi da Hezbollah
Israele sta affrontando un nuovo attacco missilistico iraniano diretto verso il centro del suo territorio, mentre nel Nord gli allarmi aerei sono tornati a suonare per un lancio di razzi di Hezbollah dal Libano meridionale. Si conta almeno un ferito.
Trump: "Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali energetiche"
"Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato a un post su Truth.
Teheran: "Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici"
L'Iran si è detto pronto a cooperare con l'Organizzazione Marittima Internazionale per migliorare la sicurezza marittima e proteggere i marittimi nel Golfo, ha dichiarato il rappresentante iraniano presso l'agenzia delle Nazioni Unite. Ali Mousavi ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto a tutte le navi, ad eccezione di quelle legate ai "nemici dell'Iran", aggiungendo che il passaggio attraverso lo canale è possibile grazie al coordinamento delle misure di sicurezza con Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr citata da Al Jazeera. "La diplomazia rimane la priorità dell'Iran. Tuttavia, una completa cessazione dell'aggressione, così come la fiducia reciproca, sono ancora più importanti", ha dichiarato Mousavi, aggiungendo che gli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran sono alla "radice dell'attuale situazione nello Stretto di Hormuz".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 22 marzo
Mentre continuano i bombardamenti sull'Iran, il presidente USA Donald Trump minaccia: "Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!". La risposta di Teheran all'ultimatum: "Pronti a colpire infrastrutture energetiche USA". Attacco fallito di Teheran che ha lanciato due missili balistici contro base anglo-americano sull'isola Diego Garcia. Il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir: "Berlino, Parigi e Roma sono tutte a portata di tiro diretta".