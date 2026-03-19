Iran, la guerra in diretta: bombe sul più grande giacimento iraniano e sugli impianti in Qatar, prezzi del petrolio alle stelle per paura escalation

Sei allarmi in poche ore in Israele per nuovi lanci di missili dall’Iran. Le sirene hanno iniziato a suonare intorno alle 3.15 nell’area di Tel Aviv, seguite da altri avvisi nel corso della notte e della mattina. Un nuovo lancio è stato segnalato alle 6.50, mentre alle 7.32 un’ulteriore ondata ha colpito la zona di Haifa, città strategica con raffinerie e infrastrutture chiave. Il servizio di emergenza Magen David Adom non riporta feriti né danni rilevanti. Non è chiaro se siano stati colpiti obiettivi sensibili, anche per le restrizioni imposte dalla censura militare.