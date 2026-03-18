Iran, la guerra in diretta: raid israeliani su Beirut, due morti a Tel Aviv. Teheran minaccia vendetta per la morte di Larijani

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvertito che le conseguenze della guerra in Medio Oriente "colpiranno tutti" e ha accolto con favore le critiche al conflitto provenienti dai paesi occidentali. "L'ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente dalla ricchezza, dalla religione o dalla razza", ha scritto Araghchi allegando al suo messaggio una copia della lettera di dimissioni dell'alto funzionario antiterrorismo statunitense Joe Kent che ha protestato contro la guerra. "Sempre più voci, tra cui funzionari europei e americani, definiscono ingiusta la guerra contro l'Iran. Anche altri membri della comunità internazionale dovrebbero fare lo stesso", ha aggiunto.