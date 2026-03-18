Iran, la guerra in diretta: raid israeliani su Beirut, due morti a Tel Aviv. Teheran minaccia vendetta per la morte di Larijani

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 18 marzo in tempo reale. L'Iran conferma la morte del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani e del comandante dell'unità Basij Gholamreza Soleimani. A Tel Aviv due morti per una bomba iraniana, poi nella notte Israele è tornato a bombardare Beirut provocando altre vittime e feriti. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz. Trump intanto dice che la Nato "non ci serve”, mentre il capo del centro per l'antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette in polemica con il presidente americano.
Per approfondire:
- Il generale Shirreff: “Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori”
- Prezzi di benzina e diesel si impennano con la guerra, ora il gasolio supera i due euro al litro dappertutto
- L'editoriale: C’è un nemico più grande dell’Iran, per Donald Trump. Si chiama tempo
Oggi a Riad riunione dei ministri degli Esteri della regione
Oggi l'Arabia Saudita ospiterà una riunione consultiva dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi e islamici. Lo scrive Ap. Il ministero degli Esteri saudita ha dichiarato che l'incontro, che si terrà nella capitale Riad, verterà sulle modalità per "sostenere la sicurezza e la stabilità regionale". Gli Stati arabi del Golfo sono stati ripetutamente presi di mira dall'Iran, suscitando l'ira di Teheran, così come degli Stati Uniti e di Israele, per aver scatenato la guerra.
"Colpiti siti iraniani lungo la costa, vicino a Hormuz"
Il Comando centrale americano ha annunciato di aver colpito siti lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz. "Poche ore fa, le forze Usa hanno lanciato diversi proiettili perforanti da 5.000 libbre contro postazioni missilistiche iraniane lungo la costa iraniana vicino allo Stretto di Hormuz", si legge in un post del comando nel quale si spiega che "i missili antinave iraniani presenti in queste postazioni rappresentavano un rischio per la navigazione internazionale nello stretto".
Teheran minaccia: “Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo”
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvertito che le conseguenze della guerra in Medio Oriente "colpiranno tutti" e ha accolto con favore le critiche al conflitto provenienti dai paesi occidentali. "L'ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente dalla ricchezza, dalla religione o dalla razza", ha scritto Araghchi allegando al suo messaggio una copia della lettera di dimissioni dell'alto funzionario antiterrorismo statunitense Joe Kent che ha protestato contro la guerra. "Sempre più voci, tra cui funzionari europei e americani, definiscono ingiusta la guerra contro l'Iran. Anche altri membri della comunità internazionale dovrebbero fare lo stesso", ha aggiunto.
Il generale: “Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori”
L’intervista di Fanpage.it al generale Richard Shirreff, già Vice Comandante Supremo Alleato in Europa della NATO: “La strategia americana è confusa e rischiosa. Aprire lo Stretto di Hormuz significherebbe sbarcare truppe, e affrontare una guerra infinita”.
Prezzi di benzina e diesel si impennano con la guerra: gasolio supera i due euro al litro dappertutto
I dati del ministero dell’Ambiente confermano il salto verso l’alto dei prezzi del carburante nelle ultime settimane. Rispetto a fine febbraio si pagano 16 centesimi in più per la benzina e 32 centesimi in più per il gasolio. L'articolo.
Guerra in Iran, che cosa è successo nelle ultime ore: Teheran minaccia vendetta per la morte di Larijani
Il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato che la morte del capo della sicurezza della Repubblica islamica Ali Larijani sarà "vendicata". "Il sangue puro" di Larijani "e degli altri amati martiri sarà vendicato", ha detto Hatami in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa Tasnim. Da parte sua il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato in un comunicato che gli attacchi che hanno colpito stanotte Tel Aviv causando almeno due morti sono stati lanciati "per vendicare" Larijani e gli altri funzionari uccisi ieri negli attacchi contro l'Iran.
Borse asiatiche: mercati ottimisti, netto rialzo Tokyo e Seul
I mercati azionari asiatici ottimisti in apertura, con un occhio alla Fed. Alla Borsa di Tokyo, l'indice di punta Nikkei ha guadagnato l'1,35% a 54.426 punti, mentre il più ampio indice Topix è l'1,18%. Alla Borsa di Seul, l'indice Kospi ècresciuto del 3,29%. Taipei sale dell'1,48%, Sydney è rimasta stabile.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 18 marzo
Colpo al regime iraniano: uccisi sia il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani che il comandante dell'unità Basij Gholamreza Soleimani. Due morti ieri sera a Tel Aviv, nella notte Israele è tornato a bombardare Beirut. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che sono state uccise almeno sei persone e ci sono altri 24 feriti. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz.