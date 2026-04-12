Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””

Secondo i media mediorientali sono tra i punti di contesa irrisolti che hanno fatto fallire i negoziati "vari temi, tra cui lo Stretto di Hormuz e la questione nucleare". Il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed citando fonti pakistane ben informate spiega che i principali ostacoli al progresso dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono stati la gestione dello Stretto di Hormuz e gli attacchi israeliani in Libano. Una di queste ha sottolineato che "in particolare Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno chiesto di separare la questione libanese da quella iraniana e che Israele la gestisse autonomamente". Ha inoltre riferito che la delegazione americana ha chiesto di rinviare la questione dello Stretto di Hormuz a una data successiva, puntando alla riapertura ora dello stretto senza un coinvolgimento significativo dell'Iran.