Iran, attacco Israele-USA in diretta, colpito anche il Libano. Trump: “Ho preso Khamenei prima che prendesse me”. Teheran: “Non negoziamo”

La guerra in Medio Oriente si allarga al Libano dopo gli attacchi missilistici di Hezbollah a Israele che ha risposto colpendo il Paese dove si registrano decine di morti e miglia di persone in fuga. Per la prima volta dal cessate il fuoco del novembre 2024, nelle scorse ore infatti sono stati lanciati razzi dal Libano verso Haifa, nel nord d'Israele. L'aviazione israeliana ha risposto colpendo numerosi obiettivi sia nel sud che a Beirut. In un comunicato Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato "una raffica di missili e uno sciame di droni" contro Israele "in rappresaglia per il sangue puro dell'ayatollah Imam Sayyid Ali Al-Husseini Khamenei, in difesa del Libano e del suo popolo, e in risposta ai ripetuti attacchi israeliani". Secondo Israele, "l'organizzazione terroristica Hezbollah opera per conto del regime iraniano" ma "l'Idf interverrà contro la decisione di Hezbollah di unirsi alla campagna e non permetterà all'organizzazione di costituire una minaccia per lo Stato di Israele e di danneggiare i civili del nord di Israele".