Iran, attacco Israele-USA in diretta, colpito anche il Libano. Trump: “Ho preso Khamenei prima che prendesse me”. Teheran: “Non negoziamo”

Le ultime notizie di oggi 2 marzo sui bombardamenti di Israele e Stati Uniti all'Iran e sulla crisi in Medio Oriente dopo la morte dell'ayatollah Ali Khamenei . Il conflitto si allarga anche al Libano dove missili di Hezbollah hanno raggiunto Israele che ha colpito il Paese con decine di morti. Trump: "Ho preso Khamenei prima che lui prendesse me. Guerra per 4-5 settimane, possibili molte vittime.Ora i nuovi leader vogliono parlare". Teheran smentisce: "Nessuna trattativa". Esplosioni in tutto il golfo, colpite Abu Dhabi, Doha e Dubai. Drone anche su Cipro. L’Iran ha abbattuto un caccia Usa in Kuwait.
In Libano almeno 31 morti dopo l’attacco di Israele, migliaia in fuga. Tel Aviv avverte: "Evacuate"
Si aggrava il bilancio in Libano dopo l’attacco di Israele, secondo il ministero della Salute di Beirut ci sono almeno 31 morti e 149 feriti. L’esercito israeliano ha ordinato alla popolazione di una cinquantina tra città e villaggi del Libano di lasciare le case per possibili attacchi dell’Idf contro Hezbolla. "Urgente, devono evacuare immediatamente le loro case e allontanarsi dai villaggi di almeno mille metri verso aree aperte. Chiunque si trovi vicino a elementi, strutture e mezzi di combattimento di Hezbollah, mette in pericolo la propria vita" è l'avvertimento di Tel Aviv. Secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, è in corso un "massiccio esodo" dalla regione di Tiro verso Beirut e il nord del Paese. Anche l'Afp racconta di un grande traffico di macchine con famiglie, alcuni con materassi sul tetto, verso la città di Saida.
Abbattuto un caccia Usa in Kuwait: salvi i piloti
Un caccia americano sarebbe stato abbattuto sui cieli del Kuwait. Lo riportano diversi media, fra cui l'agenzia iraniana Tasnim. Secondo l'agenzia, e come testimoniano diversi filmati circolati in rete, i due piloti sono paracadutati dal jet e sono in salvo. La Cnn ha verificato un video in cui si vede il caccia in fiamme che si schianta nei pressi di una base aerea degli Stati Uniti. Il video suggerisce che il jet è precipitato a meno di 10 chilometri dalla base statunitense Ali Al Salem in Kuwait. Al momento non è chiaro il motivo per cui l'aereo si è schiantato né a quale forza aerea appartenga. Secondo l'analisi del video condotta dalla CNN, il caccia è compatibile con un F-15E o un F/A-18.
Iran-Israele, conflitto si allarga al Libano dopo attacchi di Hezbolla: decine di morti e migliaia in fuga
La guerra in Medio Oriente si allarga al Libano dopo gli attacchi missilistici di Hezbollah a Israele che ha risposto colpendo il Paese dove si registrano decine di morti e miglia di persone in fuga. Per la prima volta dal cessate il fuoco del novembre 2024, nelle scorse ore infatti sono stati lanciati razzi dal Libano verso Haifa, nel nord d'Israele. L'aviazione israeliana ha risposto colpendo numerosi obiettivi sia nel sud che a Beirut. In un comunicato Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato "una raffica di missili e uno sciame di droni" contro Israele "in rappresaglia per il sangue puro dell'ayatollah Imam Sayyid Ali Al-Husseini Khamenei, in difesa del Libano e del suo popolo, e in risposta ai ripetuti attacchi israeliani". Secondo Israele, "l'organizzazione terroristica Hezbollah opera per conto del regime iraniano" ma "l'Idf interverrà contro la decisione di Hezbollah di unirsi alla campagna e non permetterà all'organizzazione di costituire una minaccia per lo Stato di Israele e di danneggiare i civili del nord di Israele".