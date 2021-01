I numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 – 2021 estratti questa sera, mercoledì 6 gennaio, durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, condotta da Amadeus su Rai Uno a partire dalle 20.40. Attesa per scoprire chi vincerà il primo premio da 5 milioni di euro e gli altri quattro premi della prima categoria, rispettivamente da 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro. Oltre alle vincite più importanti, verranno estratti anche i premi di seconda categoria e i premi "di consolazione" della terza categoria.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i primi cinque biglietti estratti per la prima categoria, che vengono abbinati durante la trasmissione I Soliti Ignoti a cinque personaggi dello spettacolo. La concorrente speciale de I Soliti Ignoti è Elena Sofia Ricci; tra i vip che partecipano alla serata di Rai Uno ci sono Paolo Fox, Laura Chiatti, Serena Rossi, Alberto Matano, Valeria Fabrizi, Biagio Izzo.

Quest'anno, a causa della pandemia di Covid, sono stati in pochi gli italiani che hanno tentato la fortuna: venduti oltre 4 milioni di biglietti, con una distribuzione di premi giornalieri per circa 780mila euro. Si tratta del dato più basso degli ultimi quarant'anni; rispetto all'anno scorso, le vendite sono calate del 31,3%.

I codici vincenti e il relativo importo vengono comunicati in diretta il 6 gennaio 2021, all’interno della trasmissione "Soliti Ignoti – Il ritorno", riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pubblicati sui quotidiani, tra cui Fanpage.it. Per verificare se il biglietto in proprio possesso è uno dei vincenti, bisogna controllare il numero di serie del biglietto che si trova anche nel promemoria di gioco.

Per riscuotere i premi della Lotteria Italia ci sono circa sei mesi di tempo: bisogna infatti richiedere la vincita entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione del 6 gennaio 2020. Sarà necessario conservare il biglietto vincente e presentarlo presso gli Uffici Premi delle Lotterie Nazionali; in alternativa, è possibile riscuotere la vincita anche presentando il proprio tagliando presso la Banca Intesa Sanpaolo. Infine è possibile anche spedire il biglietto via posta, ma questo è sicuramente il metodo meno sicuro.