Il biglietto vincente del primo premio della Lotteria Italia 2021 è stato vinto a Pesaro: la lotteria nazionale ha premiato con 5 milioni di euro il fortunato vincitore, oltre a mettere in palio numerosi premi di prima, seconda e terza categoria. L'estrazione dei biglietti vincenti e dei "superpremi" abbinati è avvenuta stasera in diretta su Rai Uno, durante la trasmissione I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotta da Amadeus. Sono stati estratti inoltre 20 biglietti vincenti per la seconda categoria da 100mila euro e 180 premi "di consolazione " per la terza categoria da 20mila euro. Vediamo insieme tutti i numeri dei biglietti vincenti e i relativi premi a cominciare da quelli di prima categoria che sono in aggiornamento.

5 milioni di euro per il biglietto E409084, venduto a Pesaro (PU)

2 milioni di euro per il biglietto G162904, venduto a Prizzi (PA)

1 milione di euro per il biglietto A066635, venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

500mila euro per il biglietto D114310, venduto ad Altavilla Irpina (AV)

250.000 euro per il biglietto A211417, venduto a Cavarzere (VE)

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni vinto a Pesaro

Il premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Pesaro (l'anno scorso a Torino) ed è simboleggiato dal Cappello di Sherlock Holmes. Il secondo premio, simboleggiato dalla Torcia è stato venduto a Prizzi, e vale 2 milioni di euro. Il terzo premio, da 1 milione di euro, è stato venduto a Gallicano nel Lazio ed è abbinato al simbolo dell'impronta digitale. Il premio da 500mila di euro è stato venduto a Altavilla Irpina: è abbinato al simbolo degli occhiali. Il premio da 250mila euro, abbinato al simbolo della lente d'ingrandimento è stato venduto a Cavarzere (VE).