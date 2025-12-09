Guerra Russia – Ucraina, oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, Kiev incassa nuovo sostegno UE, le news in diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito sui propri canali social l’importanza di mantenere un fronte unito tra Europa e Ucraina, così come tra Europa, Stati Uniti e Kiev. Il leader ucraino ha ringraziato Regno Unito, Francia e Germania per aver promosso un incontro congiunto e per il contributo personale di ciascun leader al percorso verso una soluzione pacifica del conflitto.

Nel corso del vertice di Londra, Zelensky ha spiegato di aver affrontato una discussione approfondita sulle iniziative diplomatiche con la parte statunitense. Secondo quanto riferito, i partecipanti hanno raggiunto una posizione comune sulle garanzie di sicurezza, sulla ricostruzione postbellica e sui futuri passaggi da mettere in campo. Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata separatamente la questione del sostegno alla difesa ucraina.