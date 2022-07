Guerra Russia Ucraina, ultime notizie 19 luglio

146esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. UE: "In Ucraina la sicurezza alimentare peggiora ogni giorno". Borrell: "L'Ucraina ha bisogno di più armi, gliele forniremo". Kiev: "Truppe russe costrette a ritirarsi nel Donetsk". Zelensky ha licenziato il capo dei servizi di sicurezza e il procuratore generale dell'Ucraina per la scoperta di troppi traditori tra forze dell'ordine, esercito e funzionari. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha definito lo status di candidato Ue per l'Ucraina una "mossa geopolitica contro la Russia".

