Guerra Russia Ucraina, forti esplosioni a Kiev. Il sindaco: “L’allerta aerea continua. Restate nei rifugi”

I ministri degli Esteri dell'Unione europea intendono dare il via libera oggi a una missione per addestrare 15.000 soldati ucraini nel territorio comunitario e concordare un nuovo esborso di 500 milioni di euro per finanziare l'invio di altri armi a Kiev nella guerra contro la Russia. L'Ue intende iniziare l'addestramento dei soldati ucraini da metà novembre, in una missione pianificata, inizialmente, per i prossimi due anni, ha spiegato una fonte comunitaria. Fino all'inizio della missione, saranno definiti i dettagli, come la pianificazione militare o quali paesi dell'Ue addestreranno i soldati ucraini, un compito per il quale la Spagna si è già offerta.