Gli Usa e la Ue potrebbero agire contro l’Iran per la vendita dei droni alla Russia Dopo gli attacchi russi con droni kamikaze su Kiev e altre città dell’Ucraina, Usa ed Ue si dicono pronte a imporre sanzioni anche contro l’Iran per aver fornito a Mosca quelle armi: “Teheran riceverà una risposta chiara”.

Sanzioni non solo contro la Russia, ma anche contro l'Iran. È quanto hanno minacciato Usa ed Ue, dopo gli attacchi effettuati con droni kamikaze questa mattina a Kiev e su altre città ucraine che sarebbero stati forniti a Mosca da Teheran.

"L'Ue ha deciso di sanzionare delle persone e delle entitè per il loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e nelle violenze inflitte al popolo iraniano. Siamo al fianco delle donne coraggiose dell'Iran. Inoltre, il sostegno dell'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina riceverà una risposta chiara dall'Ue", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Condanna per gli ultimi attacchi in Ucraina è arrivata anche da Washington. Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a quelle società o Paesi che collaborano con il programma di droni dell'Iran, mentre l'Ucraina accusa Teheran di fornire alla Russia le armi per i recenti attacchi mortali su Kiev, ha sottolineato durante una conferenza stampa il portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel.

"Chiunque faccia affari con l'Iran che potrebbero avere collegamenti con lo sviluppo di droni, di missili balistici o con il flusso di armi dall'Iran alla Russia deve stare molto attento – ha dichiarato -. Gli Stati Uniti non esiteranno a usare sanzioni".

Poco prima un funzionario statunitense aveva detto al sito Politico, interpellato sulla rivelazione del Washington Post secondo cui Teheran sarebbe pronta a inviare missili a Mosca, che gli Usa potrebbero lanciare "sanzioni economiche e possibili controlli sulle esportazioni", ma anche su "parti terze che aiutano Teheran e Mosca".

A cui si è poi rivolto direttamente: "Fate le dovute verifiche, perché sanzioneremo chiunque stia aiutando gli iraniani ad aiutare i russi a uccidere gli ucraini".

Anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accusato Teheran di essere "complice" dell'invasione russa alla luce del crescente numero di droni kamikaze iraniani utilizzati dalle forze di Mosca. L'Iran, tuttavia, ha negato di vendere armi alla Russia da usare contro Kiev.