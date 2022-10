Gazprom dice che l’Europa non ha abbastanza gas per l’inverno Secondo il colosso statale russo del gas Gazprom “anche le riserve massime degli impianti” di stoccaggio “nei grandi Paesi europei non garantiscono un passaggio affidabile del prossimo periodo autunno-inverno”.

L'Europa sta per vivere uno degli inverni più freddi di sempre. A ribadirlo è ancora una volta Gazprom: in una comunicazione sul suo canale Telegram, il colosso energetico statale russo stima che "anche le riserve massime degli impianti" di stoccaggio "nei grandi Paesi europei non garantiscono un passaggio affidabile del prossimo periodo autunno-inverno".

Secondo Gazprom, al 15 ottobre le riserve di gas negli impianti di stoccaggio "sono state reintegrate di 66 miliardi di metri cubi". Per raggiungere il livello di occupazione degli impianti segnato all'inizio della stagione 2019/2020, le aziende dovranno pompare altri 6,4 miliardi di metri cubi di gas.

Solo la scorsa settimana Alexei Miller, presidente del Consiglio di amministrazione di Gazprom, aveva affermato che "non vi è alcuna garanzia che l'Europa riesca a superare l'inverno con le scorte di gas attuali".

Dichiarazioni supportate anche dal direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia Fatih Birol, secondo il quale "i paesi europei affronteranno l'inverno senza importanti interruzioni di rifornimenti e senza blackout, perché gli stoccaggi di gas hanno raggiunto circa il 90%".

Insomma, che i prossimi mesi saranno difficile da un punto di vista energetico ed economico, con pesanti ripercussioni sulle tasche dei consumatori, sembra essere quasi certo. Intanto, per far fronte alla crisi, domani, martedì 18 ottobre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà un nuovo pacchetto di misure contro il caro energia: possibile l'introduzione di un price cap dinamico e temporaneo al gas "per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici".