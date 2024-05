Israele-Hamas, raid su un campo profughi nella notte. Tel Aviv: “Non fermeremo conflitto per ostaggi”: le news sulla guerra a Gaza

Le notizie in diretta sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunta al 238° giorno. Proseguono gli attacchi su Rafah, dopo il bombardamento sulla tendopoli nell’area di Tal as-Sultan, dove sarebbero morte almeno cinquanta persone. Altre 12 vittime si contano in seguito al raid aereo condotto nella notte dalle forze israeliane contro un campo a Burej, nel centro della Striscia. Al sud sono stati interrotti tutti i servizi di comunicazione "a causa dei continui raid israeliani", riferisce l'azienda di telecomunicazioni palestinese Jawwal.

Intanto, il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi ha detto ai familiari degli ostaggi rapiti lo scorso 7 ottobre che il governo israeliano non intende mettere fine alla guerra contro Hamas a Gaza per riavere indietro tutte le persone ancora tenuti prigioniere nella Striscia, secondo quanto riferito dall'emittente Channel 12.

08:13 Dove si trova la striscia di Gaza La striscia di Gaza è un'exclave de iure del territorio palestinese confinante con Israele ed Egitto nei pressi della città di Gaza. Si tratta di una regione costiera di 360 km² di superficie popolata da più di due milioni di abitanti, dei quali 1240082 rifugiati palestinesi. A cura di Eleonora Panseri 08:12 Iran-Israele, com'è la situazione un mese dopo l'attacco È trascorso più di un mese dall'attacco dell'Iran contro Israele dello scorso 13 aprile. Al momento, non c'è stata nessuna significativa evoluzione nello scontro tra la due parti. Tuttavia, la scorsa settimana, il comandante delle Guardie della Rivoluzione, il generale Hossein Salami, in un discorso dove ha ricordato il presidente iraniano, morto nello schianto dell'elicottero sul quale viaggiava, insieme al ministro degli Esteri e in un'area montuosa nel nord ovest del Paese, ha dichiarato: "Abbiamo attaccato il cuore di Israele con il coraggio del martire Ebrahim Raisi". A cura di Eleonora Panseri 08:11 Il numero delle vittime della guerra a Gaza aggiornato a oggi È salito ad almeno 36.224 morti e 81.777 feriti il bilancio della guerra nella Striscia di Gaza, iniziata il 7 ottobre 2023 in seguito all'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, precisando che almeno 53 persone sono state uccise e altre 357 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore. A cura di Eleonora Panseri 08:09 Quali sono i Paesi che hanno riconosciuto lo Stato Palestinese Sono tre i Paesi che a partire dal 28 maggio hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Si tratta di Spagna, Irlanda e Norvegia. Diventano così nove i Paesi membri dell'Ue che hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato palestinese. Cinque di questi, appartenenti all'ex blocco sovietico lo hanno fatto, nel 1988. In tutto il mondo sono invece 142 dei circa 190 Paesi rappresentati alle Nazioni Unite ad aver riconosciuto la Palestina. A cura di Eleonora Panseri 08:08 Il bilancio delle vittime a Rafah dopo i raid di Israele Nella notte tra domenica e lunedì scorsi un attacco su Rafah, dove ha trovato rifugio un milione di sfollati palestinesi, ha provocato decine di morti. Si contano almeno 50 morti, tra cui donne e bambini. Secondo l'esercito israeliano, sono state "munizioni o qualche altra sostanza combustibile di cui l'Idf stesso non era a conoscenza" a causare "un'esplosione secondaria e un incendio" in "un complesso abitativo" a Rafah dopo il raid su 2 comandanti di Hamas. A cura di Eleonora Panseri