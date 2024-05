Israele-Hamas, le news sulla guerra a Gaza: nuovi raid su Rafah, colpita ambulanza e morti due paramedici

Le notizie in diretta sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunta al 237° giorno. Nuovi raid su Rafah, colpita una ambulanza e uccisi due paramedici. CNN: "Munizioni americane per la strage". Attacco israeliano su base Hezbollah in Siria, sei morti. Erdogan a Meloni: "Italia riconosca Palestina". Onu: "Aiuti a Gaza diminuiti di due terzi da ingresso Israele a Rafah". Allarme carestia .

08:33 Onu: "Aiuti a Gaza diminuiti di due terzi da ingresso Israele a Rafah" Le Nazioni Unite, che hanno lanciato l'allarme carestia a Gaza, hanno dichiarato che la quantità di aiuti umanitari in entrata nell'enclave è diminuita di due terzi da quando Israele ha iniziato l'operazione militare nella regione meridionale di Rafah, questo mese. "La quantità di cibo e di altri aiuti che entrano a Gaza, già insufficiente a soddisfare le crescenti necessità, si è ulteriormente ridotta dal 7 maggio", ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha). Le forniture sono state interrotte quando Israele ha intensificato le operazioni militari a Rafah con l'obiettivo dichiarato di eliminare le unità rimanenti di combattenti di Hamas. L'Egitto ha chiuso il valico di Rafah a causa della minaccia rappresentata dal lavoro umanitario, ma venerdì ha accettato di inviare temporaneamente aiuti e carburante attraverso Kerem Shalom. A cura di Ida Artiaco 08:21 Sirene di allarme a sud e nord di Israele Le sirene di allarme sono risuonate sia nel sud sia nel nel nord di Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. A sud, l'allarme per lancio razzi da Gaza è scattato nel kibbutz Nirim a ridosso della Striscia. Nel nord si teme l'ingresso dal Libano di un drone. A cura di Ida Artiaco 08:14 A-Sisi: "La comunità internazionale metta fine all'assedio israeliano" La comunità internazionale deve mettere fine all'"assedio israeliano" sulla Striscia di Gaza. L'appello arriva dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a Pechino per la riunione ministeriale del Forum di cooperazione Cina-Stati Arabi. "Chiedo alla comunità internazionale di fornire immediatamente assistenza umanitaria a lungo termine alla Striscia di Gaza e di porre fine all'assedio israeliano", ha dichiarato Sisi, chiedendo che venga fermato "ogni tentativo di costringere i palestinesi a fuggire con la forza dalla loro terra".

Per il presidente egiziano non esiste "alcun percorso verso la pace e la stabilità nella regione" che prescinda da un "approccio globale alla causa palestinese": serve – ha sottolineato – un "impegno serio e immediato per la soluzione dei due Stati e il riconoscimento del legittimo diritto dei palestinesi a uno Stato indipendente". A cura di Ida Artiaco 08:11 Erdogan: "Il mondo islamico reagisca contro Israele" Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri ha lanciato un appello al mondo islamico per reagire contro Israele. "Ho qualcosa da dire al mondo islamico: che cosa aspettate a prendere una decisione condivisa? Allah considererà voi, tutti noi, responsabili per questo", ha affermato durante una discorso al suo gruppo parlamentare Akp, trasmesso dalla tv di Stato turca Trt. A cura di Ida Artiaco 08:01 Dove si trova la striscia di Gaza La striscia di Gaza è un'exclave de iure del territorio palestinese confinante con Israele ed Egitto nei pressi della città di Gaza. Si tratta di una regione costiera di 360 km² di superficie popolata da più di due milioni di abitanti, dei quali 1240082 rifugiati palestinesi. A cura di Ida Artiaco 07:51 Iran-Israele, com'è la situazione un mese dopo l'attacco È trascorso più di un mese dall'attacco dell'Iran contro Israele dello scorso 13 aprile. Al momento, non c'è stata nessuna significativa evoluzione nello scontro tra la due parti. Tuttavia, la scorsa settimana, il comandante delle Guardie della Rivoluzione, il generale Hossein Salami, in un discorso dove ha ricordato il presidente iraniano, morto nello schianto dell'elicottero sul quale viaggiava, insieme al ministro degli Esteri e in un'area montuosa nel nord ovest del Paese, ha dichiarato: "Abbiamo attaccato il cuore di Israele con il coraggio del martire Ebrahim Raisi". A cura di Ida Artiaco 07:40 Quanti sono i morti della guerra a Gaza fino ad oggi Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal Ministero della Salute di Gaza di ieri, mercoledì 29 maggio, è salito a 36.171 morti e 81.420 feriti il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra. A cura di Ida Artiaco 07:38 Wck sospende le sue attività a Rafah per attacchi Israele La World Centrale Kitchen (Wck) ha annunciato di aver sospeso le sue attività a Rafah, nel sud della Striscia, a causa "delle operazioni israeliane in città dove innumerevoli famiglie sono costrette a fuggire ancora una volta". "Gli attacchi in corso – ha detto su X l'ong, di cui sette operatori umanitari sono stati uccisi dal fuoco dell'Idf lo scorso aprile a Gaza a seguito di un'errata identificazione – ci hanno costretto a sospendere il lavoro nella nostra cucina principale a Rafah e a trasferire molte delle nostre cucine comunitarie più a nord". A cura di Ida Artiaco 07:36 Quali sono i Paesi che riconoscono lo Stato Palestinese Sono tre i Paesi che a partire dal 28 maggio hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Si tratta di Spagna, Irlanda e Norvegia. Diventano così nove i Paesi membri dell’Ue che hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato palestinese. Cinque di questi, appartenenti all’ex blocco sovietico lo hanno fatto, nel 1988. In tutto il mondo sono invece 142 dei circa 190 Paesi rappresentati alle Nazioni Unite ad aver riconosciuto la Palestina. A cura di Ida Artiaco 07:33 Cos'è successo a Rafah e qual è il bilancio delle vittime Nella notte tra domenica e lunedì scorsi un raid su Rafah, dove si trovano al momento circa un milione di sfollati palestinesi, ha provocato decine di morti. Si parla di 45 decessi, tra cui donne e bambini. Secondo l'esercito israeliano, sono state "munizioni o qualche altra sostanza combustibile di cui l'Idf stesso non era a conoscenza" a causare "un'esplosione secondaria e un incendio" in "un complesso abitativo" a Rafah dopo il raid su 2 comandanti di Hamas. A cura di Ida Artiaco 07:19 Guerra in Israele, le notizie in diretta sul giorno 237 del conflitto Non si fermano i raid israeliani su Rafah, a sud della Striscia di Gaza, dopo gli attacchi dei giorni scorsi che hanno provocato indignazione a livello internazionale. Fonti palestinesi sostengono che alcuni depositi di aiuti sono stati dati alle fiamme. Colpita anche una ambulanza. Secondo la CNN, munizioni prodotte negli Usa sono state utilizzate domenica nell'attacco israeliano contro un campo profughi a Rafah che ha provocato 45 morti. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunisce per esaminare la proposta di risoluzione dell'Algeria. Il presidente egiziano Sisi: "I palestinesi non siano costretti a lasciare Gaza", A cura di Ida Artiaco