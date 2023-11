Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, la tregua tra Israele e Hamas è iniziata: previsto scambio di 13 ostaggi nel pomeriggio

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti sul conflitto israelo-palestinese di oggi venerdì 24 novembre. È scattata alle 6 la tregua a Gaza prevista dall'accordo di pace: inizia così il cessate il fuoco tra Gerusalemme e l'organizzazione militare palestinese, poi liberi i primi 13 ostaggi e 39 palestinesi. In seguito torneranno in libertà anche una trentina di donne e di minorenni palestinesi detenuti in Israele.

Ancora bombe sulle scuole, 300 raid in 24 ore e decine di morti. L'Idf comunica di aver distrutto un tunnel di Hamas sotto l'ospedale di Shifa. Intercettato un razzo sparato da Gaza dopo inizio tregua. Egitto: "200 camion di aiuti al giorno verso Gaza durante la tregua"

6 minuti fa 07:50 Cnn: "Al momento la tregua fra Israele e Hamas sembra funzionare" Sembra che la tregua tra Israele e Hamas abbia effetto, nonostante una raffica di fuoco di artiglieria israeliana e sirene che avvisavano di razzi provenienti da Gaza nei minuti successivi al suo inizio. I giornalisti della Cnn nella città di Sderot, nel sud di Israele, hanno detto che i suoni del fuoco di armi pesanti, in particolare quello di artiglieria e degli attacchi, aerei sono cessati intorno alle 7.18 ora locale. A cura di Biagio Chiariello 16 minuti fa 07:40 Egitto: "200 camion di aiuti al giorno verso Gaza durante la tregua" L’Egitto afferma che 130.000 litri di gasolio e quattro camion di gas verranno consegnati ogni giorno a Gaza dopo durante la tregua di quattro giorni che inizia oggi alle 7 ora locale, le 6 in Italia. Anche Diaa Rashwan, capo del Servizio d'informazione statale egiziano (SIS), ha detto in una dichiarazione che 200 camion di aiuti entreranno a Gaza ogni giorno. A cura di Biagio Chiariello 26 minuti fa 07:30 Prima del cessate il fuoco distrutto un tunnel di Hamas sotto ospedale di Shifa L'esercito israeliano ha fatto esplodere stamattina, prima dell'inizio della tregua, un lungo tunnel scavato sotto all'ospedale Shifa di Gaza. Lo ha riferito la radio militare. Secondo un portavoce dell'esercito, Hamas aveva allestito sotto al nosocomio "un centro nevralgico per lo svolgimento di attività terroristiche". Ieri li militari israeliani hanno arrestato il direttore dell'ospedale Shifa, Mohammad Abu Salmiya. A cura di Biagio Chiariello 38 minuti fa 07:18 Intercettato un razzo sparato da Gaza dopo inizio tregua Un razzo sparato da Gaza dopo l'inizio del cessate il fuoco è stato intercettato da una batteria Iron Dome di difesa aerea nei pressi dei kibbutz israeliani di frontiera di Kissufim ed Ein Ha-Shlosha'. In precedenza erano risuonate in quella zona le sirene di allarme. Lo ha riferito la radio militare. Non si segnalano danni nè vittime. A cura di Biagio Chiariello 43 minuti fa 07:12 Guerra in Israele, le ultime notizie di oggi 24 novembre 2023 L'atteso cessate il fuoco fra Hamas ed Israele è entrato in vigore a Gaza alle 6 di oggi. Durerà almeno quattro giorni. Nel pomeriggio (alle 15 in Italia secondo quanto annunciato ieri dal ministro degli Esteri del Qatar) è attesa la liberazione di 13 ostaggi israeliani, per lo più donne e bambini. La sospensione temporanea delle ostilità dovrebbe riguardare anche il confine settentrionale di Israele, dopo ripetuti scontri a fuoco fra l'esercito e gli Hezbollah libanesi. Prima della tregua l'Idf ha distrutto un tunnel di Hamas sotto l'ospedale di Shifa A cura di Biagio Chiariello