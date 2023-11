Guerra in Israele, news di oggi in diretta: attacchi a Gaza, comunicazioni e internet di nuovo interrotti. Hamas: “Nei prossimi giorni rilasceremo ostaggi”

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestinese. Sono proseguiti nella notte gli attacchi dell'esercito israeliano intorno a Gaza e in Cisgiordania, dopo i raid di ieri a tre campi profughi nella Striscia con decine di morti. Israele ha detto che a Jabalia voleva colpire un comandante di Hamas, Ibrahim Biari. Hamas ha negato che fosse presente nel campo. A Gaza comunicazioni e internet di nuovo interrotti. Testimoni riferiscono che le truppe israeliane sono a sud di Gaza city. L’attività di terra dell'esercito israeliano "nella Striscia di Gaza continua", sono stati colpiti 11.000 "obiettivi" a Gaza in meno di un mese, scrive l’IDF. L'Egitto intanto si sta preparando a curare i palestinesi feriti dalla Striscia di Gaza con l'apertura di un valico di frontiera alle persone dopo settimane di guerra. Il bilancio delle vittime aumenta: almeno 8.485 persone sono state uccise a Gaza dal 7 ottobre, secondo un aggiornamento di martedì del Ministero della Sanità palestinese. Funzionari sostengono che ieri decine di camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza. Bolivia, Cile e Colombia richiamano i loro ambasciatori da Israele in segno di protesta contro gli attacchi.

Le ultime notizie dalla guerra tra Israele e Hamas e gli approfondimenti sul conflitto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0