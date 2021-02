Maria Elena Boschi attacca il suo ex partito sulla polemica scoppiata dopo la formazione del nuovo governo: "Penso che alla fine le donne del Pd accetteranno i posti di sottogoverno, ma il punto non è nemmeno questo – spiega la capogruppo alla Camera di Italia Viva – C'è una sfida culturale da vincere, soprattutto nel Pd, parlano di ideali che poi rinunciano a sostenere". Ad eccezione "della parentesi renziana le donne nel Pd sono considerate spendibili per i ruoli minori, mi spiace sinceramente per le colleghe – dice al Messaggero – Spero tirino fuori il coraggio". E ancora: "Sono felice di stare in una comunità che ha fatto delle politiche di genere un biglietto da visita, anche su questo Italia Viva ha indicato prima degli altri la direzione".