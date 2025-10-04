Manifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump, 26 italiani stanno per lasciare Israele

Hamas rimane profondamente divisa su come procedere, secondo quanto scrive il Wall Street Journal. Hamas, dice il quotidiano, ha usato un linguaggio evasivo che alcuni osservatori hanno ritenuto problematico per il raggiungimento di una pace definitiva. Uno dei motivi principali è che Hamas non ha ancora raggiunto un consenso sul disarmo e sulle condizioni per il rilascio degli ostaggi, hanno affermato i funzionari arabi dei paesi che mediano con Hamas. Queste sono le due richieste più importanti del piano del presidente americano. Khalil Al-Hayya, principale negoziatore di Hamas, e diversi altri alti funzionari politici sostengono l'accettazione della proposta nonostante significative riserve, hanno affermato i mediatori arabi. Tuttavia, questi funzionari di Hamas, hanno un'influenza limitata sull'ala armata del gruppo, che rimane nell'enclave. Ezzedin al-Haddad, salito alla guida a Gaza dopo l'uccisione di Yahya e Mohammed Sinwar da parte di Israele, ha dichiarato ai mediatori di essere aperto al compromesso. I punti più controversi del piano sono le condizioni che impongono ad Hamas di disarmarsi, consegnare le armi e rilasciare i 48 ostaggi israeliani ancora detenuti, vivi e morti, entro 72 ore dall'accordo. Hamas ha affermato di volere ulteriori "negoziati per discutere i dettagli", che sembrano includere il rilascio degli ostaggi.