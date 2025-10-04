Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina: ci sono feriti

Ci sono feriti negli scontri scaturiti dopo il corteo per la Palestina a Roma. In serata un gruppo di manifestanti si è allontanato e ci sono state delle tensioni con la polizia con lanci di bombe carta e idranti. Un ragazzo è finito a terra in stato di semincoscienza.

Gli scontri tra manifestanti e polizia a Santa Maria Maggiore

Scontri in serata dopo il corteo per la Palestina a Roma tra alcuni manifestanti e polizia. Un gruppo del corteo in programma oggi, formato da circa un centinaio di persone, si è staccato e ha raggiunto la zona di Santa Maria Maggiore e sono nate delle tensioni, che sono scaturite con lanci di bombe carta. La celere in tenuta antisommossa ha respinto i manifestanti in protesta usando lacrimogeni e idranti. Da quanto si apprende ci sarebbero dei feriti, tra i quali un ragazzo finito a terra e ferito alla testa. L'area a ridosso della basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino sono sorvolate da un elicottero. Via Merulana è stata chiusa al traffico.

Fermati alcuni manifestanti

Sono minuti concitati nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore, dove c'è un gran dispiegamento di polizia e sono intervenute varie ambulanze e varie pattuglie. Dei manifestanti incappucciati vestiti di nero si sono staccati dal corteo dopo la manifestazione a sostegno della Polestina, che oggi pomeriggio ha silato per il centro storico di Roma e si è svolta in maniera pacifica. Il gruppo si è diretto verso la basilica. I poliziotti hanno usato lacrimogeni e idranti, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato alcune persone. Lungo il percorso le vetrine di un supermercato sono state danneggiate.

Soccorso un ragazzo ferito

Un ragazzo è rimasto ferito negli scontri e ha avuto bisogno di cure mediche. Il personale sanitario arrivato in ambulanza lo ha medicato sul posto, da quanto si apprende fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Polizia manganella manifestanti con le mani alzate

Un poliziotto spinge e manganella un manifestante

La polizia a via Merulana ha respinto alcuni manifestanti. I poliziotti hanno usato i manganelli colpendoli, nonostante le persone in protesta avessero le mani alzate. Un agente in particolare ha manganellato e spinto un manifestante, nonostante lui gli abbia giunto le mani avanti, chiedendogli di non usare la violenza. Successivamente il gruppo di manifestanti ha fatto marcia indietro, infilandosi nelle strade interne vicine a via Merulana.