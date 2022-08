Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi l’incontro tra Pd e Verdi-Sinistra Italiana, Letta: “Destra pensava di aver vinto, ora partita riaperta”

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. Dopo l'accordo tra Azione/+Europa e il Partito Democratico, si cominciano a delineare più chiaramente le coalizioni che si affronteranno alle prossime elezioni: da un lato il centrodestra unito, che non ha mancato di attaccare gli avversari per l'accordo raggiunto, dall'altra il campo condiviso tra progressisti e liberali che potrebbe allargarsi ancora. Per il Pd c'è in ballo una trattativa con Europa Verde e Sinistra Italiana, che però hanno preso malissimo l'accordo tra Letta e Calenda. Mentre per Luigi Di Maio si va verso una candidatura nelle liste dem.

