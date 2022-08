Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi Draghi a Rimini, Letta: “Io premier? Se gli italiani me lo chiedono lo faccio”

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. I leader politici si sono incontrati a Rimini per un confronto a 360 gradi. Matteo Salvini e Giorgia Meloni aprono al tetto europeo sul prezzo del gas. La leader di Fratelli d'Italia non si scusa per aver condiviso il video dello stupro a Piacenza, rimosso dai social network e anche dalle testate che lo avevano condiviso in un primo momento. Il segretario della Lega dice che le sanzioni alla Russia non stanno funzionando: "Non colpiscono il sanzionato, ma chi le impone. Spero che non alimentino la guerra".

Oggi a Rimini è atteso anche Mario Draghi. Luigi Di Maio spinge perché il governo uscente affronti il tema dell'aumento dei prezzi dell'energia, senza aspettare che arrivi l'autunno. M5s: "Ci hanno esclusi dal Meeting".

Enrico Letta: "Io premier? Se gli italiani me lo chiedono lo faccio". E torna a criticare il presidenzialismo, affermando di essere contrario della logica di un solo uomo al comando.

