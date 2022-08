Di Maio sfida Salvini sul ring con un meme, il leghista: “Meglio in poltrona, sei più a tuo agio” Il ministro degli Esteri ha pubblicato un meme che lo ritrae su un ring con Salvini, come Rocky e Ivan Drago, sfidandolo a un confronto. La replica del leader della Lega: “Meglio su una poltrona di un salotto tv, sei più a tuo agio”.

Prima amici, poi nemici e ora sfidanti sul ring. L'ultima, però, è solo un meme. Per fortuna, verrebbe da dire. Luigi Di Maio e Matteo Salvini – in passato alleati e vicepremier nel Conte uno, poi avversari nel Conte due, infine ancora insieme nell'ampia maggioranza del governo Draghi – si sfidano a colpi di social. Ad aprire la polemica oggi è stato il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico – che fa parte della coalizione di centrosinistra guidata dal Partito Democratico – che ha pubblicato un meme sui suoi social che ritrae lui e il segretario della Lega sul ring come Rocky Balboa e Ivan Drago (trattasi non a caso di un pugile russo).

"Un amico mi ha appena girato questo meme che condivido con voi – ha scritto Di Maio nel post, accompagnandolo a una faccina che ride – In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito". Poi lo ha sfidato: "Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location". E infine lo ha accusato: "Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c’è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi". La conclusione: "Io ci sono, Impegno Civico c’è". Con tanto di emoticon dell'ape – simbolo del suo partito – in chiusura di post.

La giornata è trascorsa senza che il leader della Lega rispondesse alla provocazione dell'ex amico. Poi è arrivata la replica dal profilo ufficiale del Carroccio, altrettanto provocatoria: "Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti – si legge nel post pubblicato citando quello del ministro degli Esteri – Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una comoda poltrona dove sappiamo che Di Maio si sente più a suo agio". E si chiude con un'altra emoticon, stavolta ammiccante.

E in questa storia c'è spazio persino per un'ulteriore replica, firmata da fonti di Impegno Civico: "Speriamo solo che Salvini, dopo aver fatto cadere due governi, non faccia ‘cadere' nel vuoto anche il confronto con Di Maio". Per ora è tutto, in attesa del confronto. Speriamo solo non sul ring.