Elezioni politiche 2022, ultime notizie: trattative tra Renzi e Calenda, il centrodestra chiude il programma

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. Trattative in corso tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi: si punta a costruire il Terzo Polo per il ritorno alle urne. "Con il terzo polo in campo la destra non vincerà", dice Calenda. Il Pd conferma che non c'è alcuna possibilità di ripristinare l'alleanza con il M5s. In un'intervista a Fanpage.it l'esponente dem Francesco Boccia però sottolinea che "l’avversario del Partito Democratico è la destra, non Calenda o il M5s". Il centrodestra intanto chiude il programma. Giorgia Meloni attacca la "accozzaglia" a sinistra e ribadisce di essere pronta a governare.

