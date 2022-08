Giorgia Meloni ora accusa Letta di misoginia e sessismo La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha accusato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta di avergli rivolto un attacco misogino.

Ancora un botta e risposta a distanza tra i due principali leader in corsa per le elezioni del 25 settembre. La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha accusato Enrico Letta, il segretario del Pd, di misoginia. Il leader dem le ha rivolto un attacco, riferendosi alle posizioni del partito sulla politica estera, e ha usato un'espressione che Meloni ha giudicato offensiva e sessista. "Meloni sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Orban. Quella intervista è un modo per rifarsi l'immagine ma c'è differenza con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola", ha detto questa mattina in un intervento, durante la conferenza stampa con Più Europa, in cui ha annunciato la candidatura di Carlo Cottarelli.

Letta si riferiva al fatto che in campagna elettorale la sua principale avversaria sta cercando di mostrare un profilo moderato, tralasciando le sue simpatie e i suoi contatti, dando rassicurazioni sulla collocazione internazionale del suo partito, filo-occidentale e atlantista, dichiarandosi anche dalla parte dell'Ucraina, con una ferma condanna dell'invasione russa. Meloni tra l'altro proprio oggi ha ribadito qual è il suo rapporto con il fascismo: "Ho letto che la vittoria dei Fratelli d'Italia nelle elezioni di settembre sarebbe un disastro verso una svolta autoritaria, l'uscita dell'Italia dall'euro e altre sciocchezze di questo genere. Nulla di tutto ciò è vero. La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei", ha detto in un video, che ha girato in inglese per la stampa estera.

Ma nonostante Letta stesse cercando di mettere in luce la costruzione di un personaggio fittizio, il tentativo di nascondere alcuni tratti e vicende del passato, Meloni ha colto l'occasione per dimostrare piuttosto un atteggiamento maschilista del rivale: "Il segretario del Pd, Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia – scrive Meloni su Facebook – e dice che ‘Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi'. Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di ‘incipriarmi' per essere credibile".