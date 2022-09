Elezioni politiche 2022, le notizie di oggi: scontri sul reddito di cittadinanza tra Renzi e Conte, centrodestra lancia il piano sulle bollette

Chi vincerà le elezioni del 25 settembre? Le ultime notizie di oggi su partiti, candidati e sondaggi in vista del voto: mancano 3 giorni all'apertura dei seggi elettorali. Ancora scontri tra i leader su vari temi, dalla politica estera e la situazione in Ucraina al reddito di cittadinanza. Meloni si dice pronta a governare e afferma che il primo intervento sarà sulle bollette. Letta avverte: "Ancora nulla è deciso. Cdx non avrà risposte sulle bollette da Orban". Berlusconi lancia un appello: "Chi non vota tradisce il proprio futuro".

