Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi il vertice di centrodestra alla Camera, Conte annuncia: “M5s sarà il terzo polo”

"Saremo in tre a contenderci la guida del Paese. Quello che noi proponiamo, in antitesi al centrodestra e al campo dell'agenda Draghi, è un ‘campo giusto', il campo della giustizia sociale". Così in un'intervista a ‘Il Corriere della Sera', il leader del M5S, Giuseppe Conte sulle elezioni. "Centrodestra e campo largo stanno già litigando per chi deve fare il premier – sottolinea – noi stiamo lavorando h24 sulle risposte da dare alla crisi che in autunno si farà ancora più dura". Conte ribadisce: "Saremo il terzo polo, un terzo incomodo – evidenzia – questo terzo polo sarà aperto alla società civile e a tutti coloro che difendono i valori della Costituzione e tutti coloro che credono nella vera transizione ecologica. E che vogliono contrastare le politiche della destra". Parlando della questione secondo mandato spiega: "Questa settimana chiuderemo la partita, che è importante per il M5S, ma forse genera poco interesse fuori – commenta – non è un diktat, ma lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato" e aggiunge: "Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa". Infine, sull'eventuale candidatura di Di Battista, Conte spiega: "Non ci sentiamo da tempo, ma lo faremo presto. La nostra è una comunità aperta al contributo di tutti, ma rispetto al passato la linea politica si decide negli organi preposti e poi si rema tutti dalla stessa parte".