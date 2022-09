Elezioni politiche 2022, le notizie di oggi: contestazioni al comizio di Meloni a Palermo

A quattro giorni dal voto la campagna elettorale si avvia alla sua conclusione virando sul tema delle forze politiche all'estero. "Spero che la nostra vittoria apra a quella di Vox in Spagna", dice Giorgia Meloni auspicandosi una futura curva a gomito a destra anche all'estero. Parole che hanno portato alla risposta di Enrico Letta: "Letta: "Se Vox vincesse, sarebbe un pessimo messaggio per l'Europa e per la Spagna". Giuseppe Conte parla del suo ex compagno di viaggio, Luigi Di Maio: "Mi dispiace che si sia allontanato dal Movimento, la sua è un'iniziativa politica pretestuosa". Intanto nella serata del 20 settembre arriva notizia dei disordini a Palermo per il comizio di Giorgia Meloni, con diversi gruppi di manifestanti fermati prima di poter avere accesso alla piazza. L'inchiesta di Fanpage.it The Voting Dead indaga su ItalExit e la raccolta firme per la campagna elettorale, con i nomi di alcune persone defunte.