Elezioni comunali in Trentino Alto Adige, i risultati dei ballottaggi in diretta: a Bolzano è sfida tra Corrarati e Andriollo

Sulla scheda elettorale si può tracciare un segno sul nome del candidato, oppure sul simbolo di una lista, o anche entrambe le cose. Non si può esercitare il voto disgiunto: questo significa che non è possibile votare per un candidato sindaco, e poi per una lista diversa da quelle che lo sostengono. Per la lista scelta si possono indicare delle preferenze (due in provincia di Trento, quattro in provincia di Bolzano), e non è obbligatorio scegliere candidati di genere diverso.