Elezioni comunali 2022, il ballottaggio in diretta: si vota per il sindaco in 13 Comuni capoluogo

Seggi aperti oggi dalle ore 7:00 alle 23:00 per i ballottaggi alle elezioni amministrative 2022: si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nei capoluoghi di provincia Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Cuneo, Carrara, Lucca e Barletta. Al ballottaggio anche le città di Frosinone e Viterbo nel Lazio e Monza e Como in Lombardia. Un capoluogo di regione al voto, si tratta di Catanzaro. In Campania sono i candidati sindaco di Pozzuoli e Capua a doversi sfidare al ballottaggio. Le ultime notizie in diretta con i dati dell'affluenza alle urne su Eligendo, il sito ufficiale del Ministero dell'Interno, e chi vince al secondo turno. Alle ore 23:00 si chiudono i seggi per questa seconda tornata elettorale: da quel momento i primi exit poll e le proiezioni sui risultati dopo le prime schede scrutinate.

A Verona è sfida tra l'ex calciatore e candidato di centrosinistra Damiano Tommasi e Federico Sboraina, di centrodestra. A Parma, invece, i candidati al ballottaggio sono Michele Guerra (centrosinistra) e Pietro Vignali (centrodestra). Si sfidano a Catanzaro Valerio Donato del centrodestra, e Nicola Fiorita del centrosinistra, con il primo in vantaggio di oltre 12 punti al primo turno.

