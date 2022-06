Elezioni comunali 2022, l’affluenza definitiva ai ballottaggi al 42% L’affluenza ai ballottaggi delle elezioni comunali alle 23 è pari al 42,16%. Il dato è nettamente in calo rispetto al primo turno.

A cura di Annalisa Girardi

Ai ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono celebrati oggi, domenica 26 giugno, a due settimane dal primo turno, ha votato il 42,16% degli aventi diritto. Al primo turno era al 53,79%: il dato è quindi nettamente in calo. Questi i dati sull'affluenza definitiva comunicati alle 23 sul sito del Viminale.

L'astensionismo, quindi, caratterizza questa tornata di amministrative anche al secondo turno. L'ultimo dato era quello delle ore 19, che già confermava il crollo dell'affluenza nei Comuni al ballottaggio. Alla stessa ora al primo turno era infatti pari al 38,46%, oggi era al 29,44%. Alle ore 12 l'affluenza era al 15,43%, contro il 17,50% del primo turno. Anche questa volta, quindi, l'astensione è altissima. Erano chiamati alle urne, aperte dalle 7 del mattino alle 23, circa 2 milioni di cittadini: si eleggono sindaci in 65 Comuni, dove nessun candidato aveva raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno. Il calo più significativo alle ore 19 era quello registrato a Catanzaro, dove l'affluenza è scesa di circa 20 punti percentuali rispetto a due domeniche fa.

Ora inizia lo spoglio delle schede, i risultati dovrebbero arrivare nella notte. Il primo turno si era concluso con la vittoria del centrodestra in città importanti come Palermo, Genova e L'Aquila. Il centrosinistra cerca ora la rimonta, provando ad aggiudicarsi soprattutto quanti più possibili tra i 13 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio. Al momento ne governa solo due, ma il Pd punta a portarne a casa almeno 6. "Io punto sulla Toscana, Lucca e Carrara ci daranno delle soddisfazioni. Per il resto so che i nostri hanno fatto tutto il possibile", ha commentato da parte sua il leader della Lega Matteo Salvini, dando quindi per persa Verona, dove il centrodestra non è riuscito a tornare unito nemmeno per il ballottaggio.