Crisi Russia-Ucraina, news: venti di guerra, Di Maio a Mosca e Kiev. 130mila soldati Russi al confine

L’Ucraina chiede una riunione d’urgenza dell’Osce ma anche un maggiore impegno in termini economici e militari da parte degli Stati Uniti per la Crisi tra Ucraina e Russia. Una doppia strada della diplomazia e del deterrente militare contro una invasione russa confermata dalla telefonata avuta ieri dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky col suo omologo statunitense Joe Biden. In un comunicato congiunto dopo il colloquio telefonico, i due leader si sono detti concordi "sull'importanza di continuare a perseguire diplomazia e deterrenza". Ma allo stesso tempo la Casa Bianca ha ripetuto che "gli Stati Uniti risponderanno rapidamente e con decisione, insieme agli alleati, a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro Kiev".

Russia-Ucraina, Kiev: "Mosca spieghi lo spostamento di truppe all'Osce"

La strada diplomatica, oltre che i colloqui bilaterali in corso tra i vari leader mondiali, prevede ora il ricorso a una riunione d’urgenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Questa strada è stata intrapresa da Kiev già nei giorni scorsi con un primo passo formale in cui aveva chiesto a Mosca di fornire "spiegazioni dettagliate sulle attività militari nelle zone adiacenti al territorio dell'Ucraina e nella Crimea" così come prevedono gli accordi di Vienna. Nei giorni scorsi infatti il Governo ucraino aveva attivato il meccanismo di riduzione del rischio del Trattato di Vienna chiedendo alla Russia di chiarire gli spostamenti di truppe entro 48 ore. “La Russia non ha risposto alla nostra richiesta ai sensi del Documento di Vienna. Di conseguenza, facciamo il passo successivo. Chiediamo un incontro con la Russia e tutti gli Stati partecipanti all’Osce entro 48 ore per discutere del suo rafforzamento militare lungo il nostro confine” ha annunciato infatti ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, aggiungendo: “Se la Russia è seria quando parla dell'indivisibilità della sicurezza nello spazio dell'OSCE, deve adempiere al suo impegno per la trasparenza militare al fine di allentare le tensioni e rafforzare la sicurezza per tutti”.

Oggi la missione del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Kiev e Mosca

Intanto oggi è iniziata anche la missione diplomatica del cancelliere tedesco Olaf Scholz che farà visita a Kiev prima di raggiungere Mosca domani. Scholz vedrà rispettivamente Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per cercare di ridurre le tensioni tra i due Paesi. Per la Germania la situazione resta grave e un confronto militare non è da escludere, tato che lo stesso ministero degli Esteri tedesco ha sconsigliato di recarsi in Ucraina. "Faccio un appello al presidente Putin: sciolga il cappio attorno al collo dell'Ucraina. Si unisca a noi nella strada che porta alla preservazione della pace in Europa. E non sottovaluti la forza della democrazia", ha dichiarato invece il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. "Non so se quello di Scholz è l'ultimo disperato tentativo diplomatico, ma certamente riconosciamo che la componente temporale sembra ridursi e questo per tutti noi è motivo di preoccupazione” ha affermato il portavoce del Pentagono John Kirby.

Armi, missili e munizione all'Ucraina

Il rumore delle armi intanto continua a risuonare al confine tra Ucraina e Russia. Sarebbero 130mila i militari russi al confine con Ucraina, secondo l'intelligence americana. Nelle scorse ore Stati Uniti e Lituania hanno inviato nuovi aiuti militari all'Ucraina. Da Usa sono arrivati munizione e armi, dalla Lituania una fornitura di missili portatili terra aria Stinger. Durante una telefonata di domenica, lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden un maggiore sostegno militare e finanziario ad esempio con la fornitura di armi più avanzate. Secondo un funzionario ucraino, Zelensky ha chiesto a Biden anche di visitare l'Ucraina il prima possibile per dare un segnale a Putin ma non è stata stabilita alcuna data.