Crisi governo Draghi, news di oggi: assemblea dei parlamentari M5s con Conte riprende nel pomeriggio, Lega e Forza Italia: “O governo senza grillini o voto”

"Tanti del partito di Conte si sono espressi per andare avanti con Draghi per il bene degli italiani. Sanno che non è il momento di piantare bandierine o di guardare sondaggi e pensare alle elezioni anticipate. Ma di lavorare per il Paese, pensando al futuro. C'è un governo in carica e dobbiamo garantire il massimo sostegno. Chi va in altre direzioni se ne assume la responsabilità". Così Iolanda Di Stasio, capogruppo alla camera di Insieme per il futuro in una intervista al Corriere della Sera. "Questa crisi, che pagheranno i cittadini, nasce per l'illusione di guadagnare due punti percentuali", ha sottolineato.