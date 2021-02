Giorgia Meloni ribadisce che non ha intenzione di sostenere un governo guidato da Mario Draghi. Intervenendo alla trasmissione Porta a Porta, ha detto di essere "contraria alla nascita di questo esecutivo" per cui la fiducia "sicuramente non la voto". La leader di Fratelli d'Italia ha però anche chiarito che "se portasse dei provvedimenti che io condivido per il bene dell'Italia, allora li voto". E ha ribadito: "Sono così responsabile che riesco a dare una mano, se qualcuno la vuole, all'Italia, anche stando all'opposizione".

Su Draghi, ha commentato: "Non metto in discussione la serietà di Draghi, ma la serietà di chi sta andando al governo con lui". E invece, sugli alleati nel centrodestra: "Non capisco Salvini quando dice Draghi scelga tra Lega e M5S. Perché il Pd e Laura Boldrini vanno vanno bene? Qualcosa mi sfugge, glielo chiederò quando lo sento".