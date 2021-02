"Il problema non è il nome della persona. E io l'ho anche detto a questa persona. Il punto è che cosa vuole fare e con chi": così Matteo Salvini, in un'intervista con il Corriere della Sera, non si sbilancia sull'ipotesi di Mario Draghi alla guida di un governo tecnico. Il leader della Lega mette quindi in fila le priorità per il suo partito da risolvere ora, per poi andare a votare tra maggio e giugno. All'ex governatore della Bce il Carroccio chiederebbe per prima cosa di non aumentare le tasse: "Chiunque voglia governare con la Lega, si chiami Draghi, Cartabia o Cottarelli, deve saperlo. E flat tax al 15 per cento e pace fiscale sulle cartelle esattoriali, no alla fine di quota 100". Sulla posizione che prenderà il centrodestra Salvini assicura: "Saremo compatti, non andremo in ordine sparso e sceglieremo il meglio per gli italiani. Ma sia chiaro che per ragionare con chiunque non firmeremo una cambiale in bianco. Se qualcuno non è d'accordo, amici come prima. E poi, ci vorrebbe un termine. Io vorrei festeggiare il primo maggio con un governo che lavora per cinque anni".